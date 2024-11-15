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“客聚神都 花开五洲”人物专访丨关启贤：搭好沟通桥梁 推动文化交融
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 15:19
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　　“这是我第一次到洛阳，心情非常激动。”8日，马来西亚中小企业商会署理会长关启贤在接受洛报融媒记者专访时表示。

　　此次关启贤专程来洛阳参加第42届中国洛阳牡丹文化节“客聚神都 花开五洲”客家回家赏花活动。“我母亲是客家人，洛阳是客家祖根地，我对洛阳向往已久。”关启贤说，来洛阳之前，自己对洛阳的了解更多停留在古都这一称号上，然而真正踏上这片土地，才能真切感受到洛阳的独特魅力。

　　在东南亚国家中，马来西亚是中华传统文化传承较好的国家。“在洛阳，我时刻能感受到我们的文化是相通的、民心是交融的。”关启贤说，文化相通、民心交融是深化交流合作的基础条件。

　　马来西亚中小企业商会拥有4000名会员企业。此次洛阳之行，对关启贤来说不仅是寻根之旅，还是寻求合作之旅。

　　“洛阳的牡丹花茶、牡丹画等文化产品非常有特色，我希望能更加了解洛阳的文化、特色文化产品，并在马来西亚进行推广。”关启贤表示，今后，他希望能带动更多的客亲关注洛阳，更多对接优质资源，促进两地携手合作、共同发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 实习生 施亦格 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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