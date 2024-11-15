“客聚神都 花开五洲”人物专访丨钟丁玲：重返祖根地 难忘河洛情

“非常高兴，我又回到客家人的祖根地了！”8日，洛报融媒记者见到参加“客聚神都 花开五洲”活动的钟丁玲时，她深有感触地说。

“非常高兴，我又回到客家人的祖根地了！”8日，洛报融媒记者见到参加“客聚神都 花开五洲”活动的钟丁玲时，她深有感触地说。

钟丁玲是慧商动力友谊网络(加拿大)主席，也是一名长居加拿大的客家人。去年，她应邀来洛阳参加世界客属第33届恳亲大会，深切感受到了家的温暖。活动结束后，她还给洛阳寄来一封饱含深情的家书，由衷赞美洛阳。

“从洛阳返回加拿大之后，我时常想起洛阳，经常翻阅在洛阳拍摄的照片，洛阳之行给我留下了十分美好的回忆。”钟丁玲说，洛阳历史的博大精深、洛阳人民的热情好客，尤其是在洛阳深刻感受到客家人根在河洛，让自己记忆犹新。此次来洛阳参加活动，自己为洛阳带来了一份特殊的礼物。

钟丁玲小心翼翼打开包，拿出了厚厚一沓明信片。卡片上的图案，牡丹代表洛阳，枫叶代表加拿大，白色的延龄草是加拿大安大略省的省花。“明信片图案是我设计的，内容都由上次参加世界客属第33届恳亲大会的加拿大客家人亲笔填写，写满了对洛阳的思念和祝福，表达了我们对洛阳深深的眷恋之情。”钟丁玲说，自己始终记得，无论身居何方，根在中原、在河洛。未来，希望自己能继续尽微薄之力，让更多客家人了解洛阳，让大家的心更加亲近。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 实习生 施亦格 文/图）