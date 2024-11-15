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4月8日，洛阳市民之家创业孵化基地企业专场招聘会等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.07 16:17
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　　4月8日，来洛阳市民之家二楼大厅，“创未来，就现在”— 2025年洛阳市民营企业服务月暨创业孵化基地企业专场招聘活动将在此举行，助力市级以上创业孵化基地内企业快速发展和青年等重点群体就业。

　　洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，本次招聘主要以民营企业、优质产业链企业、中小微企业为重点，尤其是洛阳创业孵化基地内有用工需求的企业，面向有就业创业意愿的未就业高校毕业生、失业青年开展招聘工作。现场将设置48个招聘展位，同时开设创业政策咨询、创业项目(贷款)咨询等服务咨询处，为求职者和招聘企业提供贴心服务。

　　●活动时间：2025年4月8日9：00-12：00

　　●活动地点：洛阳市民之家二楼大厅

　　●主办单位：洛阳市人力资源和社会保障局

　　●承办单位：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

　　公交路线：乘坐118、205、207、37、57、99、3、1路公交车可到达市民之家；乘坐地铁2号线从E2出口即可到达市民之家北门。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 张幸伟 赵若云 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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