牡丹花“撞上”爵士乐 国际“Z世代”盛赞神都feel

6日，随着国际“Z世代”牡丹花城周游记活动接近尾声，30余名来自19个国家的外籍青年走进洛阳国家牡丹园和洛阳文旅职业学院，在灿烂春光中欣赏国色牡丹，参加牡丹绽放系列活动，并和洛阳的高校师生们一起，体验剪纸、糖画等传统非遗技艺的乐趣。

6日，随着国际“Z世代”牡丹花城周游记活动接近尾声，30余名来自19个国家的外籍青年走进洛阳国家牡丹园和洛阳文旅职业学院，在灿烂春光中欣赏国色牡丹，参加牡丹绽放系列活动，并和洛阳的高校师生们一起，体验剪纸、糖画等传统非遗技艺的乐趣。

上午，大家刚走进国家牡丹园，一阵清甜的牡丹花香扑鼻而来，身穿旗袍的“河洛银晖”艺术团模特们款款走来，吸引众人纷纷拿出手机拍照，还有几位外国姑娘跟在她们后面走起了模特步。惊喜不止于此，远处传来轻松舒缓的萨克斯声，“老烟斗流行爵士乐团”团长周兴正在即兴演奏爵士乐，这群国际“Z世代”随着音乐跳起了欢快的舞蹈，吸引一众路人驻足，他们脸上洋溢的笑容感染了大家，一时间，在牡丹花的世界里，公园变成了欢乐的海洋。

“今天好开心，这辈子必须来一趟洛阳，感受一下这里的美。”在体验了花开盛世牡丹绽放国际科普体验活动后，拿着自己画的牡丹扇，约旦留学生何山说，他们大部分人都是第一次来到洛阳，更是第一次看到牡丹花，这是一次很难忘的经历。

下午，国际“Z世代”来到洛阳文旅职业学院。在非遗体验区，两侧摆放着玲琅满目的非遗作品；在编织区，老师与学生们身着传统服饰，专注编织，针线交错，手法娴熟；剪纸区也围满了人，大家认真学习剪纸技巧，在老师们的帮助指点下，一幅幅精美的剪纸作品出现在眼前；另一侧的桌子上，摆放着空白扇子和颜料，大家手持毛笔认真进行扇子彩绘；再向前走几步，大家又沉浸到扎染的世界里，精心捆扎布料，期待着布料解开后的独特图案……

“今天的非遗项目体验非常有趣，看着自己完成的作品，是一件非常有意义的事。”柬埔寨留学生谢刘洋说。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 实习生 乔迪 李亮/文 记者 张光辉 张怡熙/图)