洛阳市图书馆开展清明主题文化活动

今年清明假期，洛阳市图书馆在魏坡新序景区开展“阅青春·花YOUNG洛阳”系列文化活动，以“古籍里的唐诗——馆藏唐诗古籍散页展”为特色，通过古籍展览、图书惠民、非遗体验等，为市民和游客奉上一道文化大餐。

今年清明假期，洛阳市图书馆在魏坡新序景区开展“阅青春·花YOUNG洛阳”系列文化活动，以“古籍里的唐诗——馆藏唐诗古籍散页展”为特色，通过古籍展览、图书惠民、非遗体验等，为市民和游客奉上一道文化大餐。

●古籍展品引关注 触摸千年唐诗韵

在魏坡新序景区古色古香的院落内，洛阳市图书馆展出了馆藏珍贵古籍唐诗散页，涵盖李白、杜甫、白居易等唐代名家的诗作手卷及历代刻本，游客可近距离观赏古籍的书法笔触与装帧工艺。“在景区里看到这些古籍，仿佛穿越时空与诗人对话。”来自郑州的游客张先生说。

●百册图书进景区 书香浸润春游路

为丰富游客文化体验，洛阳市图书馆还将阅读服务延伸至景区，精选了健康养生、文学经典、洛阳文旅指南等百余册生活类图书，在景区内设置免费阅读专区。洛阳市图书馆工作人员还现场提供借阅咨询服务，引导游客扫码使用电子资源，进一步推广了全民阅读。一些游客在赏花踏青之余驻足翻阅，一位带着孩子游玩的家长表示：“原本只是来赏景，没想到还能和孩子一起读本书，这样的安排很贴心。”

●非遗技艺活态传承 亲子体验热度不减

本次活动的一大亮点，是洛阳市图书馆联合“花友魏坡生活节”复古市集开展的“阅青春花YOUNG洛阳”活动。在古籍传拓非遗体验区，图书馆工作人员悉心指导，游客亲手制作相关主题拓印作品，体验碑刻拓印的传统技艺。

洛阳市图书馆相关负责人表示，此次活动旨在打造阅读新场景、新体验，推动古籍文献“活起来”、阅读服务“走出去”、非遗技艺“动起来”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图）