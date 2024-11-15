最高气温达30℃！未来一周洛阳以晴天或多云天气为主

根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温较上周升高，9日、11至13日风力较大。

根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温较上周升高，9日、11至13日风力较大。 根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温较上周升高，9日、11至13日风力较大。 具体预报如下： 今天夜里：多云。 7日(周一)：多云到晴天，气温14℃～31℃。 8日(周二)：阴天到多云，南部山区有零星小雨，气温16℃～28℃。 9日(周三)：多云转晴天，西北风3～4级，阵风6～7级，气温14℃～29℃。 10日(周四)：晴天到多云，气温13℃～30℃。 11日(周五)：多云，西北风3～4级，阵风6～7级，气温16℃～29℃。 12日(周六)：晴天间多云，西北风3～4级，阵风6～7级，气温13℃～25℃。 13日(周日)：晴天到多云，西北风3～4级，阵风6～7级，气温12℃～27℃。⑥