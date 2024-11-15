清明节前后，洛阳市各级关工委开展清明祭英烈活动。 清明节前后，洛阳市各级关工委开展清明祭英烈活动。 洛阳市关工委爱国主义教育团走进洛阳市烈士陵园，作爱国主义教育报告，引导青少年赓续红色血脉。伊川县关工委组织该县13所中小学校1000余名师生，开展清明祭英烈主题教育祭奠活动。洛宁县、栾川县、嵩县关工委组织中小学校师生到当地烈士陵园，通过为革命先烈扫墓、敬献花圈、重温入队誓词、清洁烈士墓碑、参观纪念馆等形式，传承英烈精神。 涧西区关工委组织各街道办关工委开展“我为英雄写封信”“手作青团传古韵”等主题活动，缅怀革命先烈，弘扬革命精神。西工区关工委在上阳小学举行清明祭英烈之红色故事报告会，讲述杨靖宇、刘胡兰、黄继光等革命先烈的故事。老城区农校街小学关工委举办专题教育，通过走访、分享与创作，制作“追思卡”传递对先烈的敬意。偃师区退役军人事务局关工委开展“红色故事会”系列活动，通过讲述身边英烈故事，传承红色基因，弘扬英烈精神，引导教育青少年铭记先烈遗志，厚植爱国情怀。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图)