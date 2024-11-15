国际“Z世代”的洛阳奇妙游：修完“文物”去“下墓”

5日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动第四天，来自19个国家的30余名青年继续他们的洛阳奇妙游。

5日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动第四天，来自19个国家的30余名青年继续他们的洛阳奇妙游。

上午，在2025洛阳全球AI创作者大赛作品展现场，这群来自不同国家的“Z世代”青年们碰撞现代科技的火花，畅游人工智能的浪潮。下午，在洛阳考古研究院文物修复中心，大家探索文物修复的精妙技艺，触摸历史沉淀的岁月痕迹；在洛阳古墓博物馆，“Z世代”青年们折服于中国古代的建筑、雕刻和绘画技艺。

来自科特迪瓦的李世满说，尽管自己已经在洛阳学习几年，但从来没体验过文物修复。看到破碎的陶片在自己手里复原成完整的陶罐，这种感觉很神奇。“这里的壁画很美丽，而且距离我们竟然都几百上千年了。”在洛阳古墓博物馆，进过古墓又看到上面精美的壁画，李世满大受震撼。

本次活动将持续至4月7日。“Z世代”青年们还将走进国家牡丹园欣赏牡丹、体验非遗技艺等，并在各自的海外社交平台上制作发布一批第一视角的文、图、视频等，以国际青年的视角向全世界展现神都洛阳的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 李晓楠 实习生 乔迪 李亮/文 记者 张光辉 李卫超 张怡熙/图）