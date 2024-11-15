洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

国际“Z世代”的洛阳奇妙游：修完“文物”去“下墓”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.06 08:35
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　5日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动第四天，来自19个国家的30余名青年继续他们的洛阳奇妙游。

　　上午，在2025洛阳全球AI创作者大赛作品展现场，这群来自不同国家的“Z世代”青年们碰撞现代科技的火花，畅游人工智能的浪潮。下午，在洛阳考古研究院文物修复中心，大家探索文物修复的精妙技艺，触摸历史沉淀的岁月痕迹；在洛阳古墓博物馆，“Z世代”青年们折服于中国古代的建筑、雕刻和绘画技艺。

　　来自科特迪瓦的李世满说，尽管自己已经在洛阳学习几年，但从来没体验过文物修复。看到破碎的陶片在自己手里复原成完整的陶罐，这种感觉很神奇。“这里的壁画很美丽，而且距离我们竟然都几百上千年了。”在洛阳古墓博物馆，进过古墓又看到上面精美的壁画，李世满大受震撼。

　　本次活动将持续至4月7日。“Z世代”青年们还将走进国家牡丹园欣赏牡丹、体验非遗技艺等，并在各自的海外社交平台上制作发布一批第一视角的文、图、视频等，以国际青年的视角向全世界展现神都洛阳的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 李晓楠 实习生 乔迪 李亮/文 记者 张光辉 李卫超 张怡熙/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃蛋白粉会导致肾衰吗
    吃蛋白粉会导致肾衰吗
    吃蛋白粉会导致肾衰吗
        近日，有媒体报道称，福建的张先生迷恋健身，每天吃5勺蛋白粉，导致腰疼、尿液泡沫多，后被诊断为肾功能异常...
  • ·这种病正在侵害年轻女性！洛阳专家提醒……
  • ·鼻咽癌竟是真菌“伪装” 5倍血糖引爆感染
  • ·小便很油是咋回事？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • “小白”可选、管吃管住、月薪550...
  • 全市产业发展专项工作会议召开 江...
  • 即日起，玄武门大街(西工区段)公...
  • 19国“Z世代”青年走进洛阳 感受...
  • 持续到4月30日！洛阳38家行政事业...
  • 燃气入户检查！涉及洛阳这些小区...
  • 牡丹花开游客来【高清图】
  • 洛阳牡丹盛开品种多 假期赏花正当时
  • 清明假期，来从政坊共赴“童趣花...
  • 全市安全稳定暨信访联席（扩大）...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    洛宁县马店镇：农...
    牡丹绽放迎客来【...
    牡丹公园：古牡丹...
    油菜花海醉游人！...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605