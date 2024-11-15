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礼让外地游客，文明传递温情！洛阳向全体市民发出倡议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.06 08:35
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　　春满洛阳城，国色动天下。当前正值第42届中国洛阳牡丹文化节举行，洛阳城内宾客如潮。为展现千年古都的文明风韵，共同营造“进得来、出得顺、玩得畅”的旅游环境，5日，洛阳市城市管理局向全体市民发出倡议，呼吁大家错峰而行、暖心出行、绿色出行，将美景和畅通礼让给远道而来的客人。

　　错峰出行，让景于客

　　花开时节动京城。当前，洛阳各热门景区景点人流如潮，难免发生交通拥堵、停车艰难、排队冗长等状况。

　　建议大家提前掌握景区开放时间与客流高峰节点，巧妙规划行程，尽量避开高峰时段前往景区或热门区域。将平日里熟悉的美景，让给远道而来的客人，以时间换空间，共绘“花开时节动京城”的繁华盛景。

　　暖心出行，让路于客

　　每一位穿梭在街巷的交通参与者，都是洛阳文明的流动名片。

　　牡丹文化节期间，呼吁洛阳市民把“车让人、人守规”牢记心中，自觉践行社会公德与交通法规。停车有序，遇见外地车辆主动礼让，让其优先通行、便捷泊车。当游客问询时，热情答疑、主动带路；外地车辆遇困，全力帮扶，用点滴善举彰显洛阳人的热忱与文明。

　　绿色出行，让畅于客

　　旅游旺季，道路与停车资源有限。期望广大市民能够充分发扬主人翁精神，秉持“能步不骑，能骑不乘，能乘不开”的绿色出行理念，优先选择步行、骑行或公交等低碳出行方式，把道路与车位让给外地游客，携手为城市疏堵，让每一位旅人都能畅行洛阳。

打通“最后一公里”，八里堂站附近换乘停车场共享单车已就位

　　同时，洛阳城管部门送出“绿色出行小贴士”。当前，洛阳已在洛阳地铁1号线杨湾站和洛阳地铁2号线八里堂站附近设置了换乘停车场，方便自驾游客停车后步行即可抵达地铁站。

　　通过地铁换乘，市民游客可直达洛邑古城、应天门、天堂明堂、西工小街、王府井、王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园、洛阳博物馆、泉舜等热门景区景点及商圈，让您串联出游，随行随走、出行无忧。

杨湾站附近的换乘停车场

　　●换乘停车场1号：瀍河区河洛古城停车场

　　车位数：900余个

　　●换乘停车场2号：洛龙区洛阳伊洛医院斜对面

　　首批开放车位数：300余个

　　为方便市民游客在换乘停车场的公共出行，洛阳交通部门也在杨湾站、八里堂站增加了相关接驳专线，并根据人流量动态调整运行班次，乘坐专线可一站直达白马寺、龙门石窟等景区。

　　千年神都传雅韵，一城文明待客来。以花为媒、以礼相待，让每一位游客感受到“洛阳亲友如相问”的诚挚情怀，共同书写“花开中国，礼遇世界”的洛阳篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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