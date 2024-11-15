马来西亚留学生谢靖程：洛阳让我有一种家乡的感觉

今年21岁的谢靖程就读于浙江大学传媒与国际文化学院，是一名大二学生，洛阳是他来到中国后去过的第三座城市。

今年21岁的谢靖程就读于浙江大学传媒与国际文化学院，是一名大二学生，洛阳是他来到中国后去过的第三座城市。5日，在国际“X世代”牡丹花城周游记的第4天，谈起首次来洛阳的感受，他说这里让他有一种在家乡的感觉。

“没想到在洛阳博物馆看到了家乡的文物。”谢靖程说，这是他第一个没想到，自己是马来西亚第四代华人，当他来到洛阳第二天，在洛阳博物馆看到“峇(bā)峇娘惹的世界——海上丝绸之路上的峇峇娘惹文化展”时，那些和自己祖上用过的一样熟悉的物品，让他瞬间拉近了洛阳和故乡的距离。

还有让谢靖程没想到的是，在中午喝牛肉汤的时候，打汤的师傅热情问他能不能吃辣，脸上洋溢的笑容让他顿感温暖，那一刻也让他觉得自己不像一个异乡人，而是有种在家乡的感觉。

谢靖程说，自己在马来西亚读高中时，经常听老师说起中国，而洛阳对他只是一个名词。这次来洛阳的旅程，让这个名词具象化了，美丽的牡丹、厚重的历史、宏伟的建筑，还有随处可以见的汉服，都给他留下的深刻的印象。

因此，“有机会的话，想每年都来一次洛阳”，已经被谢靖程列入了他的心愿清单。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 李晓楠 实习生 李亮 秦宇超/文 记者 张光辉 李卫超 张怡熙/图）