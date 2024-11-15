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青春风华！洛阳举办文旅推介官回城赏花暨汉服巡游活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.05 21:22
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　　5日，由洛阳市老城区政府主办的老城区文旅推介官回城赏花暨汉服巡游活动在洛邑古城等地举行，20多名来自北京、上海、成都等地的大学生文旅推介官齐聚洛阳，开启了一场别开生面的青春文化之旅。

　　在洛邑古城文旅推介官回城仪式上，来自上海、成都等地的汉服推介官声情并茂地谈到来洛阳穿汉服、赏牡丹、品非遗的体验。他们身着飘逸汉服，穿梭于古街古巷，体验漆扇等非遗项目，成为景区中一道亮丽的风景线，吸引众多游客驻足观赏，《洛神水赋》等园区内演艺项目也让他们深深陶醉。

　　除洛邑古城外，大学生文旅推介官们还前往了中国国花园观赏牡丹，沉醉于牡丹花海，到天堂明堂了解武周时期的神都洛阳。

　　此次活动作为牡丹文化节的主体活动之一，不仅为大学生提供了亲身体验洛阳文旅魅力的机会，也借助他们的社交平台影响力，向全国高校学子展现洛阳牡丹文化节丰富多彩的活动和洛阳深厚的历史文化底蕴，吸引更多年轻人关注洛阳、走进洛阳，为洛阳文旅注入新活力，助力洛阳文旅产业蓬勃发展。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 牛嘉琪 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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