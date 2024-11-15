洛阳天气持续晴好 最高气温直冲30℃！

清明假期进入第二天，洛阳天气依然晴好，气温升高，适合出游赏牡丹。
清明假期进入第二天，洛阳天气依然晴好，气温升高，适合出游赏牡丹。
清明假期进入第二天，洛阳天气依然晴好，气温升高，适合出游赏牡丹。正午时分，有人已经穿上了短袖。
洛阳市气象台据最新的气象资料分析，未来一周洛阳市以晴天或多云天气为主，气温较上周升高，9日前后受冷空气扩散影响，风力较大。
具体预报如下：
今天夜里：晴天间多云。
6日(周日)：晴天转多云，偏南风2级～3级，气温10℃～30℃。
7日(周一)：多云到晴天，偏南风2级～3级，气温12℃～31℃。
8日(周二)：多云间阴天，气温14℃～28℃。
9日(周三)：晴天间多云，偏西风3级～4级，阵风6级～7级，气温12℃～29℃。
10日(周四)：晴天间多云，气温13℃～30℃。
11日(周五)：晴天到多云，气温15℃～27℃。
12日(周六)：多云转晴天，气温13℃～28℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图)
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