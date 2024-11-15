定了！4月10日，洛阳将举行“天下黄河洛阳美”主题发布会

5日，洛报融媒记者从洛阳市人大常委会获悉，4月10日上午，“天下黄河洛阳美”——洛阳市人大常委会推动黄河保护法贯彻落实主题发布会将在洛邑古城举行。

5日，洛报融媒记者从洛阳市人大常委会获悉，4月10日上午，“天下黄河洛阳美”——洛阳市人大常委会推动黄河保护法贯彻落实主题发布会将在洛邑古城举行。

此前，洛阳市人大常委会启动了“天下黄河洛阳美”主题活动，集中展现黄河流域(洛阳段)的壮丽自然风光、丰富人文景观以及显著生态保护成果，展示生态之美、人文之美、味道之美、发展之美，并同步开展各类征集活动，吸引了全社会的关注和参与创作，全景式展现新时代黄河流域(洛阳段)的人文风貌和壮美画卷。届时，活动将现场发布黄河美景短视频、精品旅游线路图，举办“洛阳味道”美食品鉴、黄河美景摄影作品展等一系列活动，集中展示主题活动成果。

其中，黄河美景短视频聚焦大河安澜的生态之美、文明交融的厚重之美、幸福河畔的奋进之美三大视角，用充满烟火气的镜头语言，展现新时代洛阳人“让黄河成为造福人民的幸福河”的实践。精品旅游线路以黄河为脉，以文化为魂，串联起洛阳沿黄区域的生态风光和历史遗存，涵盖一日游、二日游、三日游多条路线，并同步推出纸质版和电子版，为游客提供更加便捷的导航和查询服务。“洛阳味道”美食品鉴将现场发布“洛阳味道”十佳代表性菜品，开展“天下黄河洛阳美”美食品鉴活动，举办烧鸡大赛，集中展现“洛阳味道”打造成效，提升“洛阳味道”影响力。美景图片将通过举办线上线下摄影作品展等形式，让世界各地游客领略黄河流域(洛阳段)的波澜壮阔与四季之美，感受“天下黄河洛阳美”的美好内涵与真谛。

据介绍，下一步，洛阳市人大常委会将在洛阳市委坚强领导下，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续监督推动黄河保护法贯彻落实，认真抓好“天下黄河洛阳美”七个一目标任务落实，充分彰显“天下黄河洛阳美”，助力黄河流域生态保护和高质量发展，为奋力谱写现代化洛阳建设新篇章重振洛阳辉煌作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 张艳艳）