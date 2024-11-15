杨迪、麦子阿姨助阵洛阳消费市场以旧换新

第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳开启“人从众”模式，不仅吸引来五湖四海的游客，更有明星达人前来赏花助阵。

麦子阿姨

第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳开启“人从众”模式，不仅吸引来五湖四海的游客，更有明星达人前来赏花助阵。日前，艺人杨迪、河南本地达人麦子阿姨亮相隋唐洛阳城明堂天堂景区，参与“3C数码国补中国行 洛阳牡丹文化节”活动，推广国家以旧换新政策，为有购买3C产品的洛阳市民及游客“在线”发福利。

“洛阳的‘含花量’也太高了，机器狗来了洛阳都戴上了牡丹花。”在隋唐洛阳城明堂天堂景区，记者看到不少身穿汉服的外地游客小姐姐围着京东机器狗拍照合影，其中就包括来自北京的游客李思敏，“我想换手机好久了，这次赶上杨迪来直播，果断以旧换新入手了。”

活动现场，现场市民游客不仅能够体验3C数码产品，更能在工作人员的指导下，了解国家补贴的优惠力度，完成国补资格领取并下单。想要通过以旧换新下单新机的消费者更能现场估值，可享国家补贴叠加以旧换新，购手机、电脑、数码等3C数码商品5折起。同时，牡丹花、冰箱贴、牡丹团扇等富有洛阳特色的文创礼品也免费向市民游客发放，让更多人感受到洛阳的热情。

杨迪

“今天起了个大早喝了牛肉汤。”艺人杨迪一经亮相就受到了不少粉丝的欢迎，杨迪表示，此次他将在在京东3C数码采销直播间里，陪伴更多线上用户云赏牡丹，同时为大伙儿送出专属福利。

据悉，本次特别面向洛阳市场的福利活动将会一直持续至4月7日，消费者在京东APP搜索“3C国补”可享国家补贴叠加以旧换新补贴。

若您是近期有购买3C数码产品的消费者，不知如何享受国家补贴或有其他疑问，以下四处“赏花+惠民”双线体验区供您参考：

隋唐洛阳城明堂天堂唐风广场

王城公园会场入口及八卦广场

中国国花园二乔园附近

隋唐遗址植物园西大门入口以及中心广场（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）