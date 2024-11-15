洛阳王城公园演出活动暂时取消

“洛阳市王城公园”微信公众号刚刚发布通知称，由于今日王城公园游客众多，演出场地受限，王城公园将原定于4月5日下午的所有演出活动暂时取消。

演出活动取消通知

尊敬的游客朋友们：

大家好！由于今日王城公园游客众多，演出场地受限，为确保游客游览安全，保障大家的游览体验，经综合研判，王城公园将原定于4月5日下午的所有演出活动暂时取消。给您带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。

请大家随时关注王城公园微信公众号或其他官方渠道，以获取最新演出活动信息。感谢您一直以来对王城公园的支持与厚爱，也感谢您的理解与配合。

王城公园

2025年4月5日

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