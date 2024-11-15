提醒！洛阳白马寺4月5日、4月6日门票预约已满

“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布消息称，4月5日、4月6日白马寺门票预约已满。
“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布消息称，4月5日、4月6日白马寺门票预约已满。
“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布消息称，4月5日、4月6日白马寺门票预约已满。
洛阳白马寺关于预约已满的提示
尊敬的游客朋友：
4月5日、4月6日白马寺门票预约已满，已预约的游客请刷身份证有序进寺。
尚未预约门票的游客可调整其他行程或选择4月7日及以后日期预约参观。敬请提前预约，合理安排出行时间。
白马寺没有授权任何第三方平台以任何形式销售、代售白马寺门票，请不要在任何第三方平台购票。
给您造成不便敬请谅解！
洛阳白马寺
2025年4月5日
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