提醒！洛阳白马寺4月5日、4月6日门票预约已满

“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布消息称，4月5日、4月6日白马寺门票预约已满。

“洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布消息称，4月5日、4月6日白马寺门票预约已满。 “洛阳白马寺”微信公众号刚刚发布消息称，4月5日、4月6日白马寺门票预约已满。 洛阳白马寺关于预约已满的提示 尊敬的游客朋友： 4月5日、4月6日白马寺门票预约已满，已预约的游客请刷身份证有序进寺。 尚未预约门票的游客可调整其他行程或选择4月7日及以后日期预约参观。敬请提前预约，合理安排出行时间。 白马寺没有授权任何第三方平台以任何形式销售、代售白马寺门票，请不要在任何第三方平台购票。 给您造成不便敬请谅解！ 洛阳白马寺

2025年4月5日 ⑥