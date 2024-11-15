洛阳交警设立服务站 方便市民和游客

清明假期，洛阳市公安局交警支队一大队在王城公园北门设立便民服务站，为市民和游客提供热水、药品等便民物品，并安排警力进行摩托车巡逻和指挥疏导车辆，保障景区周边道路秩序平稳。

清明假期，洛阳市公安局交警支队一大队在王城公园北门设立便民服务站，为市民和游客提供热水、药品等便民物品，并安排警力进行摩托车巡逻和指挥疏导车辆，保障景区周边道路秩序平稳。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图）