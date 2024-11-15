请提前进站候车！洛阳龙门站、洛阳火车站客流量较大

今天是清明假期第二天，明天将迎来返程高峰。洛阳铁路部门工作人员提醒，洛阳龙门站、洛阳火车站客流量较大，请广大旅客尽量选择公共交通到站，并且提前到站，预留充足时间进站候车，避免车辆拥堵耽误您的行程。

今天是清明假期第二天，明天将迎来返程高峰。洛阳铁路部门工作人员提醒，洛阳龙门站、洛阳火车站客流量较大，请广大旅客尽量选择公共交通到站，并且提前到站，预留充足时间进站候车，避免车辆拥堵耽误您的行程。 今天是清明假期第二天，明天将迎来返程高峰。洛阳铁路部门工作人员提醒，洛阳龙门站、洛阳火车站客流量较大，请广大旅客尽量选择公共交通到站，并且提前到站，预留充足时间进站候车，避免车辆拥堵耽误您的行程。 铁路部门提醒，列车具体开行信息以铁路12306发布为准。铁路12306网站(含手机客户端)是中国铁路面向社会提供互联网票务服务的唯一官方渠道，请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票。假日期间，旅客要严格按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，切勿“买短乘长”，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好出行环境。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 李华 文/图）