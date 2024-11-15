快讯！2025洛阳全球AI创作者大赛作品展暨“国际推荐官”带你游洛阳分享会启幕

5日上午，洛阳正大国际广场东区·M5展厅内光影交织，人潮涌动。2025洛阳全球AI创作者大赛作品展暨“国际推荐官”带你游洛阳分享会在此启幕。
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来自海内外的近百件AI艺术作品集中亮相。多名AI创作者、洛阳国际推荐官以及国际“Z世代”青年代表齐聚一堂，共探AI技术赋能下的东方美学新表达。
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