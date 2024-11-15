预约已满！景区限流！洛阳这些景区发布最新消息

由于今年牡丹文化节热度不断高涨，洛阳已有部分景区预约时间已满，大家务必看好时间以及景区官方通知。 由于今年牡丹文化节热度不断高涨，洛阳已有部分景区预约时间已满，大家务必看好时间以及景区官方通知。 洛阳博物馆关于预约已满的提示 尊敬的游客 大家好: 我馆4月5日、4月6日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进馆。 尚未预约门票的游客可调整其他行程或择日预约参观。 给您造成不便敬请谅解! 洛阳博物馆 来源：“洛阳博物馆”微信公众号 [3] 下一页 尾页 [1] [2]