国际“Z世代”牡丹花城周游记：感受盛世隋唐 感触三彩非遗

4日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动第三天，来自19个国家的30余名青年走进隋唐洛阳城国家遗址公园、二里头夏都遗址博物馆、洛阳三彩艺术博物馆等地，进一步感受古都洛阳独特的历史和文化魅力。
4日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动第三天，来自19个国家的30余名青年走进隋唐洛阳城国家遗址公园、二里头夏都遗址博物馆、洛阳三彩艺术博物馆等地，进一步感受古都洛阳独特的历史和文化魅力。
4日，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动第三天，来自19个国家的30余名青年走进隋唐洛阳城国家遗址公园、二里头夏都遗址博物馆、洛阳三彩艺术博物馆等地，进一步感受古都洛阳独特的历史和文化魅力。
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