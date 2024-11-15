自驾和地铁 “无缝衔接”！洛阳设置两处换乘停车场

清明假期，洛阳城内花如海、人如潮。4日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为缓解中心城区交通压力，方便外地游客便捷出行，我市将设置两处换乘停车场，方便自驾游客停车后步行即可抵达地铁站，绿色出行，无忧赏花。

清明假期，洛阳城内花如海、人如潮。4日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为缓解中心城区交通压力，方便外地游客便捷出行，我市将设置两处换乘停车场，方便自驾游客停车后步行即可抵达地铁站，绿色出行，无忧赏花。

4日下午，记者在洛龙区八里堂地铁站附近的临时停车场看到，工作人员正在对现场杂物进行清理、收尾，预计最快5日即可面向公众开放。经记者体验，该停车场距离八里堂站约900米，步行也能轻松到达。

“为了打通‘最后一公里’，我们已联系四家共享单车企业，争取在5日前，停车场入口处就有各类共享单车、共享助力车等供出行选择，实现换乘点接入、布局的无缝衔接。”洛阳市城市管理局有关负责人介绍。

据悉，两处换乘点停车场分别位于洛阳地铁1号线杨湾站和洛阳地铁2号线八里堂站附近。通过地铁换乘，市民游客可直达洛邑古城、应天门、天堂明堂、西工小街、王府井、王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园、洛阳博物馆、正大、泉舜等热门景区景点及商圈，让您串联出游，随行随走、出行无忧。

●换乘停车场1号：瀍河区河洛古城停车场

车位数：900余个

●换乘停车场2号：洛龙区洛阳伊洛医院斜对面

首批开放车位数：300余个

同时，为方便市民游客在换乘停车场的公共出行，洛阳公交部门也在杨湾站、八里堂站增加了相关接驳专线，并根据人流量动态调整运行班次，乘坐专线可一站直达白马寺、龙门石窟等景区。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李峰 文/图)