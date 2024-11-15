今天是清明假期第一天，洛阳天气晴好，适合出游赏牡丹。最新花情预报显示，目前，洛阳全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。 今天是清明假期第一天，洛阳天气晴好，适合出游赏牡丹。最新花情预报显示，目前，洛阳全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市以晴天或多云天气为主，今天夜里到5日，受高空短波槽活动和地面弱冷空气共同影响，风力较大。 具体预报如下： 今天夜里：多云转晴天，西北风3级～4级，阵风6级左右。 4月5日(周六)：晴天间多云，偏西风3级～4级，阵风6级左右，气温9℃～24℃。 4月6日(周日)：晴天转多云，气温10℃～29℃。 4月7日(周一)：多云到晴天，气温12℃～31℃。 4月8日(周二)：多云到阴天，气温14℃～28℃。 4月9日(周三)：多云转晴天，偏西风3级～4级，阵风6级～7级，气温12℃～28℃。 4月10日(周四)：晴天间多云，气温11℃～30℃。 4月11日(周五)：多云到晴天，气温13℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）