4月5日牡丹花情预报

唯有牡丹真国色，花开时节动京城。目前，全市牡丹早开品种连片盛开，中开品种陆续开放。

唯有牡丹真国色，花开时节动京城。目前，全市牡丹早开品种连片盛开，中开品种陆续开放。

王城公园：全园共有约320个品种牡丹开放。主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区。其中：盛开的牡丹品种有黑海撒金、荷花绿、紫蝶、鲁粉、锦袍红、宫样妆等；初开的牡丹品种有迎日红、狮子头、洛阳红、芳纪、垫江春、今紫、春泛图等。园内樱花、垂丝海棠、丁香、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园：全园共有约280个品种牡丹开放,开花牡丹主要分布在九色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有景玉、鲁粉、蓝月亮、琉璃贯珠、粉中冠、彩绘等；初开的牡丹品种有桃李争艳、赵粉、墨楼争辉、明星、太平红、大叶黑等。此外，千姿牡丹园内，菊花桃、寿星桃、紫荆、樱花等万余株花灌木正值盛花期；海棠园内，凯尔斯海棠、绚丽海棠、雪球海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。

中国国花园：全园共有约100个品种牡丹开放。主要分布在唐风隋影广场、紫根牡丹广场、火炼金丹广场、五月坊、公主苑。其中：盛开的牡丹品种有鲁粉、粉中冠、景玉、宫样妆、凤丹、洛阳红、黑海撒金、珊瑚台等；初开的牡丹品种有西瓜瓤、蓝月亮、彩绘等。园内樱花、紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。

国家牡丹园：全园共有约110个品种牡丹开放,主要分布在南园牡丹展览馆、南园精品园、凤丹林、北园九色台等。其中：盛开的牡丹品种有正红一品、美艳、冰壶献玉、卷叶红、鲁菏红、黑豹、冠群芳、蓝月亮、富贵满堂、洛阳红、春柳等；初开的牡丹品种有太平红、劳动红、黑海撒金、冰罩蓝玉、北洋粉、葵花红、美艳、绿幕隐玉、春柳等。园内荷包牡丹、碧桃、紫荆、连翘等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有50个品种牡丹开放,主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。初开的牡丹品种有景玉、雪塔、如花似玉、银红巧对、肉芙蓉、黑海撒金、墨润绝伦、冠群芳、黄翠羽、赵粉、洛阳红等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花、榆叶梅等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要为盆花牡丹。分布在主干道东段南侧和生产科技大温室等处。其中：盛开的牡丹品种有银红巧对、珠光墨润、玉面桃花、霓虹幻彩、珊瑚台、海黄、镰田锦、脂红、黄翠羽、白雪塔、粉乔等；初开的牡丹品种有绿幕隐玉、香玉、黄冠、花王、岛锦等。园内还引进了进口芍药品种御前表演、红色魅力、芭茨拉、母亲的选择等。

神州牡丹园：全园共有约40个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。盛开的牡丹品种有玉面桃花、黑豹、乌金耀辉、肉芙蓉、蓝宝石、岛锦、二乔、首案红、黄冠等；室外初开的牡丹品种有凤丹、凤丹紫、彩绘、绿幕隐玉、蓝海碧波、迎日红等。园内荷包牡丹、玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月4日