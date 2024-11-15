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中国国花园将开启夜赏模式！沉浸式感受“月下霓裳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.04 17:03
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　　白天的牡丹雍容华贵，月下的牡丹又会美如哪般？4月6日晚，走进中国国花园，您就能揭开身披月光牡丹的“神秘面纱”。

　　洛报融媒记者了解到，6日晚，中国国花园将开启夜赏模式，让市民游客不仅能月下赏花，灯光秀、水幕表演等沉浸式演绎一场接着一场，惊喜连连。

　　冷光打造“主角台”，月下牡丹显芳华

　　夜幕降临，月上柳梢，白天喧嚣的中国国花园增添了几分神秘感。花间漫步，行至秋翁遇仙亭南侧，夜色袭人，花香扑鼻……这里就是夜赏牡丹的主要点位之一。

　　打造夜赏牡丹，园区煞费苦心。“一般的照明设施在作业时会随着时间而升温，不仅影响牡丹的正常生长，也影响牡丹的观赏性。”园区有关负责人介绍，为此，他们专门采用冷光源为牡丹打造独特的“主角台”。在近日的试灯现场记者看到，朦胧月色和冷光之下，牡丹犹如身披细纱，花瓣如同被镶了边，更显优雅贵气。

　　据悉，由于牡丹花期不同，夜赏牡丹设置为动态观赏，主要观赏点为凤丹林、春归花屋(早开片区)，国花台南国际品种栽植区(中晚开片区)，五月坊(特晚开片区)，根据牡丹花期依次开放不同的观赏点位。

　　一眼千年，沉浸式演绎“洛神赋”

　　在中国国花园，夜不是赏花游园的“休止符”，而是模式的“切换键”。以夜为幕，诸多好戏才刚刚上演。

　　今年牡丹文化节期间，园区还创意打造大型沉浸式演绎《洛神赋图》裸眼3D演出，以“洛神赋图”为背景，以唐风古韵为底色，倾力打造夜赏盛宴。

　　同时，还有古风主题市集、幻境灯光秀等在园区多个点位“上线”，精彩节目将从4月6日晚正式开演，由18:00持续至21:00，让您一步一景，如梦如幻。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈瑞 文/图

　　具体节目单如下：

 
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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