为丰富全市广大职工的精神文化生活，庆祝中华全国总工会、河南省总工会成立100周年，近日，洛阳市总工会发布活动清单，重磅推出“匠心筑梦·艺彩绽放”职工文化艺术节与2025年度职工体育节双IP盛会——以“工匠精神+艺术创新”融汇文艺盛宴，以“健康中国”理念燃动职工体魄，通过“展、赛、演、学、创”五大模块与精彩赛事，打造职工专属的才华舞台、健康乐园。诚邀全市职工共赴这场文体与激情的双向奔赴。

为丰富全市广大职工的精神文化生活，庆祝中华全国总工会、河南省总工会成立100周年，近日，洛阳市总工会发布活动清单，重磅推出“匠心筑梦·艺彩绽放”职工文化艺术节与2025年度职工体育节双IP盛会——以“工匠精神+艺术创新”融汇文艺盛宴，以“健康中国”理念燃动职工体魄，通过“展、赛、演、学、创”五大模块与精彩赛事，打造职工专属的才华舞台、健康乐园。诚邀全市职工共赴这场文体与激情的双向奔赴。

今年，全市各级工会将开展

超2000场次职工文化和职工体育活动

其中，市县(区)级活动99项