公厕卫生不达标？洛阳启动全民监督模式！

4月4日，是清明假期第一天，洛阳迎来各地游客，公厕卫生也迎来考验。洛阳市城市管理局启动全民监督模式，如市民游客发现哪个公厕卫生状况不佳、设施损坏不能使用等，可进行投诉举报。

4月4日，是清明假期第一天，洛阳迎来各地游客，公厕卫生也迎来考验。洛阳市城市管理局启动全民监督模式，如市民游客发现哪个公厕卫生状况不佳、设施损坏不能使用等，可进行投诉举报。

“前不久，有群众反映个别公厕存在建成后不开放，厕内卫生状况不佳、异味大，设施损坏等问题，我们得知情况后高度重视，立即组织力量对全市公厕展开全面排查与整治工作。”洛阳市城市管理局有关负责人说，小公厕连着大民生，一些问题看似不起眼，却极大地影响着市民游客的日常生活。

此次整治行动旨在保障每一座公厕都能为市民游客提供舒适、便捷的服务。针对发现的问题，已要求各责任单位及部门立即整改，配齐公厕专职管理人员，通过增加保洁频次，提高通风换气量、延长开放时间等，为市民游客提供更加优质的公共服务。

截至目前，经过整改提升，全市环卫公厕共修复各类设施管件1900余件，并在每座公厕醒目位置悬挂了公示牌，明确标注了卫生保洁责任人、监督电话等信息。今年牡丹文化节期间，全市环卫公厕将延时开放至夜间12时，还提供免费厕纸等便民服务。

记者同时了解到，为从根本上提升公厕管理水平，洛阳环卫部门进一步健全完善了公厕管理标准。在公厕日常保洁方面，按照定人、定时、定责、定岗原则，精细化开展公厕保洁工作，严格执行“定时清扫、随脏随扫”制度；在设施养护维修方面，要求环卫公厕设施完好率≥98%，建立应急维修队伍，做到小故障30分钟内解决，大故障不超过24小时；在服务保障方面，对每班次使用超过500人次的公厕，安排男性和女性保洁员分开保洁，并根据公厕人流量实际，及时开通“潮汐”厕位，缩短如厕等候时间。“面对群众关切，我们坚持小时办、马上办，对于市民反馈的问题第一时间响应处理。”该负责人告诉记者，为了让市民监督更便捷，相关部门还公布了24小时服务专线、洛阳啄木鸟等多个联系渠道，鼓励市民一旦发现公厕存在问题，及时通过电话、网络平台等方式反馈，真正形成全民参与监督的良好氛围。

监督联系渠道如下：

●直接拨打具体公厕门口公示的责任人电话；

●拨打“城管直通车”24小时服务专线69912345反映；

●登录洛阳网“百姓呼声”发帖反映；

●微信搜索“洛阳啄木鸟”小程序，登录后可通过“市民随手拍”“我要留言”反映诉求。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 彭晓丹 文/图）