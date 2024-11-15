清明期间，这场非遗体验活动您别错过

6日上午10时，“河洛飞花 朱樱荟”非遗体验展之非遗市集将在洛城中街非遗体验馆开幕。

6日上午10时，“河洛飞花 朱樱荟”非遗体验展之非遗市集将在洛城中街非遗体验馆开幕。 簪一朵绒花，染一方蓝布……假期期间，这场非遗体验活动您别错过！ 6日上午10时，“河洛飞花 朱樱荟”非遗体验展之非遗市集将在洛城中街非遗体验馆开幕。 此次活动由瀍河区主办，以“瀍河美集 集美瀍河”为主题，将展示珠绣、绒花、烫花、璎珞、河洛盘扣、大袖衫等10余个非遗项目，异彩纷呈，现场还将设置体验环节，为市民游客呈现一场沉浸式的非遗盛宴。广大市民可通过扫描下方二维码进群报名。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）