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4月4日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2025.04.04 09:32
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　　绿艳闲且静，红衣浅复深。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

　　王城公园：全园共有约260个品种牡丹开放。主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区。其中：盛开的牡丹品种有明月花、琉璃贯珠、墨楼争辉、似荷莲、宫样妆、红宝石等；初开的牡丹品种有荷花绿、紫蝶、黑海撒金、迎日红、洛阳红等。园内樱花、垂丝海棠、丁香、碧桃等竞相绽放。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有约180个品种牡丹开放。主要分布在九色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有明月花、湖蓝、小桃红、浮云起图、玉板白、彩绘等；初开的牡丹品种有雨露鲜花、翔天、鲁粉、西瓜瓤、白雪塔、卵叶牡丹等。此外，千姿牡丹园内垂枝桃、寿星桃、菊花桃、紫荆、樱花等万余株花灌木正值盛花期，海棠园的火焰海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。

　　中国国花园：全园共有约80个品种牡丹开放，主要分布在紫根牡丹广场、火炼金丹广场、五月坊、公主苑、春归花屋。其中：盛开的牡丹品种有景玉、宫样妆、凤丹、洛阳红、黑海撒金、珊瑚台等；初开的牡丹品种有西瓜瓤、蓝月亮、彩绘等。园内樱花、紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。

　　国家牡丹园：全园共有约100个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(南园牡丹展览馆、南园精品园等)。其中：盛开的牡丹品种有卷叶红、鲁菏红、黑豹、冠群芳、蓝月亮、富贵满堂、洛阳红、春柳等；初开的牡丹品种有黑海撒金、冰罩蓝玉、北洋粉、葵花红、凤丹紫、美艳、朝阳红、绿幕隐玉、春柳等。园内荷包牡丹、碧桃、紫荆、连翘、海棠等竞相绽放。

　　南山牡丹园：全园共有约35个品种牡丹开放。主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。初开的牡丹品种有景玉、雪塔、如花似玉、蓝月亮、鲁粉等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花、榆叶梅等竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有约40个品种牡丹开放。主要分布在主干道东段南侧和生产科技大温室等处。其中：盛开的牡丹品种有花王(盆花)、芳纪(盆花)、花竞(盆花)、彩绘、洛阳红、二乔、蓝月亮、粉乔、凤丹白等；初开的牡丹品种有海黄(盆花)、绿幕隐玉(盆花)、香玉(盆花)等。园内荷包牡丹、垂丝海棠、晚樱、碧桃、连翘、紫荆等竞相绽放。清明期间将在名花大道处摆放1500盆精品盆花牡丹进行展览，其中包括国外进口芍药品种御前表演、红色魅力、芭茨拉、公爵、沙拉等。

　　神州牡丹园：全园共有30个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。盛开的牡丹品种有洛阳红、玉面桃花、黑豹、蓝宝石、岛锦、二乔、首案红、黄冠等；室外初开的牡丹品种有凤丹、绿幕隐玉、荷包牡丹、迎日红等。园内玉兰、棣棠等竞相绽放。

　　第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2025年4月3日
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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