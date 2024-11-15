龙门石窟4月4日线上门票预约已满 线下还有部分余票

3日，龙门石窟发布游客提醒，4月4日，线上门票预约已满，线下还有部分余票。
3日，龙门石窟发布游客提醒，4月4日，线上门票预约已满，线下还有部分余票。
3日，龙门石窟发布游客提醒，4月4日，线上门票预约已满，线下还有部分余票，详情如下：
尊敬的游客朋友：
2025年4月1日起，龙门石窟实行线上实名制门票预约和线下实名制应急购票相结合游览制。4月4日，线上门票预约已满，线下还有部分余票。已预约的游客请按照预约时段刷身份证有序入园。4月5日、4月6日均有余票。敬请提前预约，合理安排出行时间。
详情请咨询：0379-65980972
龙门石窟
2025年4月3日
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