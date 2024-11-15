洛阳红，花色为紫红色，花型呈蔷薇型，有时呈蔷薇台阁(亚)型，其花瓣多轮、质硬，基部具墨紫色斑……近日，在洛阳国际牡丹园的名花大道、华夏园、万花园、锦绣园、环路两侧等处，洛阳红已连片开放，花期预计10天以上。

洛阳红(资料图片)

洛阳红，花色为紫红色，花型呈蔷薇型，有时呈蔷薇台阁(亚)型，其花瓣多轮、质硬，基部具墨紫色斑……近日，在洛阳国际牡丹园的名花大道、华夏园、万花园、锦绣园、环路两侧等处，洛阳红已连片开放，花期预计10天以上。

“洛阳红是以洛阳命名的牡丹品种。在洛阳很常见，却又不一般。”洛阳国际牡丹园相关负责人介绍，洛阳红的植株高大直立，生长势强、萌蘖枝多、成花率高、花朵耐晒，在洛阳被广泛栽植，也是目前主要的催花品种，堪称洛阳牡丹产业中的“功勋品种”。

20世纪八九十年代，洛阳市花木公司(该公司后来筹建了洛阳国际牡丹园)的牡丹专家突破了洛阳红促成栽培(催花)与抑制栽培的技术难点，形成了独特的技术路线，使促控技术量化。1993年，在北京举办的第三届中国花卉博览会上，该公司参展的洛阳红曾荣获金奖。近年来，外地花农纷纷来洛订购洛阳红催花花苗，洛阳红实现了产销两旺，助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏）