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张玉杰分别主持召开文旅产业发展重点工作、生态环境保护专项工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.04 09:01
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　　3日，市长张玉杰分别主持召开文旅产业发展重点工作、生态环境保护专项工作推进会，认真贯彻落实市委部署要求，分解任务、明确节点，细化措施、压实责任，推动文旅产业发展、生态环境保护等工作落实见效。

　　会议按照全市文旅产业发展专项工作会议部署，将5个方面重点工作细化为17项40个具体任务，逐条逐项明确牵头单位、责任单位、时间节点。张玉杰强调，要迅速行动抓落实，抢抓牡丹文化节文旅旺季，聚焦保持热度、拉动消费、培育品牌，大力发展城市旅游，推动文商旅深度融合发展。要提高标准抓落实，坚持“用脚步丈量忠诚”，把深入基层、现场办公作为重要工作方法，紧盯加快建设文旅新场景、大力培育网红小店、加快发展新业态、持续提升游客体验感满意度等重点工作任务，拉高标杆、提高标准，明晰分工、压实责任，将目标任务转化成具体可行的措施清单、落实台账。要严格督导抓落实，完善统筹协调、分级负责、督查督办等长效机制，对任务推进情况跟踪督办，形成明责、履责、督责、考责的工作闭环。

　　会议对全市生态环境保护重点任务进行再细化、再部署、再安排。张玉杰强调，要提高政治站位，深入践行习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，全面对标对表，细化具体举措，持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，坚决扛牢生态环境保护政治责任。要抓实问题整改，以中央环保督察反馈问题为重点，明确“时间表”和“路线图”，真正把工作做细、症结找准、短板补齐，确保全面彻底整改到位。要注重标本兼治，统筹抓好节能降碳、退城入园、污水治理等重点任务，做到系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好。

　　市领导任丽君、李新红、陈剑锋、楚国剑、李刚等参加相关会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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