明日10点，洛YOUNG小店第二轮消费券发放

为持续推动小店经济、主理人经济发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”第二轮消费券发放活动。

为持续推动小店经济、主理人经济发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”第二轮消费券发放活动。 为持续推动小店经济、主理人经济发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”第二轮消费券发放活动。 本次消费券于2025年4月4日-2025年4月25日期间，每周五上午10点发放，分四期发放，消费券核销周期为2025年4月4日-2025年5月8日(每轮消费券核销周期为7天，包含发券当日)。 本轮消费券活动共吸纳154家优质商家参与(其中新增第三批报名小店13家)，涵盖全市各城市区重要商圈和特色文商旅街区，包含电影院、咖啡冲调、甜品烘焙、精品书店、特色餐饮等品质小店，进一步提升聚集效应，全面满足市民游客消费需求。 优秀洛YOUNG小店 托斯卡纳西餐厅/邵雪梅咖啡/拜托点心局 本期活动时间 领取时间：2025年4月4日上午10点 使用时间：2025年4月4日至2025年4月10日 消费券面值 5元满20即可使用优惠券 15元满50即可使用优惠券 30元满100即可使用优惠券 60元满200即可使用优惠券 洛YOUNG小店消费券发放平台 消费券以电子券的形式通过“一码游洛阳”、“一码游洛阳出行向导”微信公众号发放。 优秀洛YOUNG小店 正大乐影城/席殊书屋/镇捣蛋文创 [3] 下一页 尾页 [1] [2]