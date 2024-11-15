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赏花游客众多！洛阳龙门站清明假期预计发送旅客22.89万人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.03 21:26
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　　铁路清明假期运输今日启动，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，清明小长假期间，洛阳龙门站预计发送旅客22.89万人，日均发送旅客4.57万人，较2024年同比增长6%。

　　第42届中国洛阳牡丹文化节在4月1日正式拉开序幕，各地游客纷纷来到洛阳赏花观景。为全面做好牡丹文化节期间铁路旅客运输工作，洛阳站、洛阳龙门站推出各项温馨、便民的服务举措，推动铁路增运增收。

　　洛阳车站联合洛阳文旅集团，3月1日到6月30日，推出“铁路+文旅”半价门票优惠活动，凭火车票便可享受洛阳文旅集团旗下六大景区门票半价优惠。

　　为确保赏花踏春旅客出行顺利，洛阳车站每日根据预售情况，及时在进站口开通“爱心/急客通道”，提高旅客进站速度。加强12306工单关注，做好重点旅客预约服务，加强分乘引导宣传，防止出现旅客拥挤、误乘现象，保证站内良好的组织秩序。

　　洛阳车站充分考虑牡丹文化节与清明、五一小长假客流叠加的情况，在洛阳龙门站更新了29处静态标志标识，显著提升服务指引效率。同时增设了12组自助检票闸机，提升旅客进站效率，为旅客提供便利。

　　在第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳龙门站站内增加各种牡丹元素，让旅客进站就可以欣赏到绽放的牡丹花，吸引旅客纷纷驻足打卡拍照，营造温馨的花会节日氛围。

　　此外，洛阳站、洛阳龙门站在出站口做好交通接驳，与洛阳市交通部门进行对接，加强旅游景点公交地铁的宣传，调整地铁末班车开行时间，打通游客出行“最后一公里”，以高品质的服务展现铁路良好风貌，让来洛旅客享受更加便捷、舒适、温馨的出行体验。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 李华 李婧晨 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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