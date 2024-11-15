清明假期洛阳天气晴好 风力较大

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，4到5日受高空短波槽活动和地面弱冷空气共同影响，风力较大。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，4到5日受高空短波槽活动和地面弱冷空气共同影响，风力较大。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，4到5日受高空短波槽活动和地面弱冷空气共同影响，风力较大。具体预报如下： 今天夜里：晴天转多云。 4日(周五)：阴天转晴天，西北风3级～4级，阵风6～7级，气温11℃～25℃。 5日(周六)：晴天间多云，偏西风3级左右，阵风5～6级，气温8℃～24℃。 6日(周日)：晴天转多云，气温9℃～28℃。 7日(周一)：多云转晴天，气温12℃～30℃。 8日(周二)：多云间阴天，气温14℃～27℃。 9日(周三)：晴天间多云，气温13℃～27℃。 10日(周四)：晴天到多云，气温13℃～30℃。⑥