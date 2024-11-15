洛阳：精细管护烈士纪念设施 更好弘扬传承英烈精神

为烈士墓碑描红、清理枯枝落叶……清明节前夕，洛阳市嵩县车村镇退役军人服务站工作人员来到车村镇烈士陵园，开展烈士纪念设施管护活动，为清明祭扫提供环境保障。

为烈士墓碑描红、清理枯枝落叶……清明节前夕，洛阳市嵩县车村镇退役军人服务站工作人员来到车村镇烈士陵园，开展烈士纪念设施管护活动，为清明祭扫提供环境保障。

活动中，工作人员对陵园内烈士墓碑及周边环境进行全面细致的检查和清扫，对设施的牢固性、碑文的清晰度以及主体建筑的完好性进行了排查修缮。

烈士纪念设施是纪念缅怀英烈、弘扬英烈事迹和精神的重要载体，是宝贵的红色基因库。近年，洛阳市聚焦“管好、建好、护好”，不断加强对烈士纪念设施的修缮维护和保护管理，推进烈士纪念设施管理维护制度化、标准化、规范化建设。

“加强烈士纪念设施规范管理，离不开长效机制。”洛阳市退役军人事务局有关负责人介绍，洛阳市建立健全了《洛阳烈士纪念设施维护保养制度》《烈士安葬制度》《免费开放制度》等规章制度，从法规制度层面保障烈士纪念设施修缮维护落实落细落地。

近年，洛阳市坚持依法、科学管理维护烈士纪念设施，统筹烈士纪念设施规划建设和提质改造工程，持续加大烈士纪念设施修缮力度。例如，坚持重点巡查和日常巡查相结合，定期对烈士墓体、烈士碑文、墓区围墙、墓区道路、墓区绿植进行维护修缮，对碑文描红描金、围墙加固等。

此外，洛阳检察机关积极发挥强化公益诉讼检察职能，扎实开展英烈纪念设施保护工作，督促属地行政主管部门依法履行修缮、管护等职责，有效保护区域内烈士纪念设施。例如，老城区人民检察院在履行公益监督职责中，通过检察建议，推动了洛阳市烈士陵园无障碍设施的优化完善，更好满足了残障人士等特殊群体自主参观需求。

不仅如此，洛阳市烈士陵园还进一步完善了水、电、消防、技防等配套设施，制作英烈保护法治文化宣传栏、聆听身边英烈故事展示栏、纪念票根等，瞻仰环境和瞻仰氛围大幅提升。

“通过持续精细化管理维护，我市烈士纪念设施红色爱国主义教育作用发挥日益显著。”上述负责人表示，下一步将不断完善烈士纪念设施管理维护常态化、长效化工作机制，持续加强烈士纪念设施保护管理运用，更好发挥烈士纪念设施在爱国主义教育和革命传统教育方面的作用，弘扬英烈精神、传承红色基因。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 车卢月 刘渊 文/图）