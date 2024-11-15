洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：精细管护烈士纪念设施 更好弘扬传承英烈精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.03 19:39
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　为烈士墓碑描红、清理枯枝落叶……清明节前夕，洛阳市嵩县车村镇退役军人服务站工作人员来到车村镇烈士陵园，开展烈士纪念设施管护活动，为清明祭扫提供环境保障。

　　活动中，工作人员对陵园内烈士墓碑及周边环境进行全面细致的检查和清扫，对设施的牢固性、碑文的清晰度以及主体建筑的完好性进行了排查修缮。

　　烈士纪念设施是纪念缅怀英烈、弘扬英烈事迹和精神的重要载体，是宝贵的红色基因库。近年，洛阳市聚焦“管好、建好、护好”，不断加强对烈士纪念设施的修缮维护和保护管理，推进烈士纪念设施管理维护制度化、标准化、规范化建设。

　　“加强烈士纪念设施规范管理，离不开长效机制。”洛阳市退役军人事务局有关负责人介绍，洛阳市建立健全了《洛阳烈士纪念设施维护保养制度》《烈士安葬制度》《免费开放制度》等规章制度，从法规制度层面保障烈士纪念设施修缮维护落实落细落地。

　　近年，洛阳市坚持依法、科学管理维护烈士纪念设施，统筹烈士纪念设施规划建设和提质改造工程，持续加大烈士纪念设施修缮力度。例如，坚持重点巡查和日常巡查相结合，定期对烈士墓体、烈士碑文、墓区围墙、墓区道路、墓区绿植进行维护修缮，对碑文描红描金、围墙加固等。

　　此外，洛阳检察机关积极发挥强化公益诉讼检察职能，扎实开展英烈纪念设施保护工作，督促属地行政主管部门依法履行修缮、管护等职责，有效保护区域内烈士纪念设施。例如，老城区人民检察院在履行公益监督职责中，通过检察建议，推动了洛阳市烈士陵园无障碍设施的优化完善，更好满足了残障人士等特殊群体自主参观需求。

　　不仅如此，洛阳市烈士陵园还进一步完善了水、电、消防、技防等配套设施，制作英烈保护法治文化宣传栏、聆听身边英烈故事展示栏、纪念票根等，瞻仰环境和瞻仰氛围大幅提升。

　　“通过持续精细化管理维护，我市烈士纪念设施红色爱国主义教育作用发挥日益显著。”上述负责人表示，下一步将不断完善烈士纪念设施管理维护常态化、长效化工作机制，持续加强烈士纪念设施保护管理运用，更好发挥烈士纪念设施在爱国主义教育和革命传统教育方面的作用，弘扬英烈精神、传承红色基因。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 车卢月 刘渊 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃蛋白粉会导致肾衰吗
    吃蛋白粉会导致肾衰吗
    吃蛋白粉会导致肾衰吗
        近日，有媒体报道称，福建的张先生迷恋健身，每天吃5勺蛋白粉，导致腰疼、尿液泡沫多，后被诊断为肾功能异常...
  • ·这种病正在侵害年轻女性！洛阳专家提醒……
  • ·鼻咽癌竟是真菌“伪装” 5倍血糖引爆感染
  • ·小便很油是咋回事？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全市文旅产业发展专项工作会议召开
  • 新安县北冶镇：发展中药材种植 助...
  • 洛阳延安路植入年轻化业态 解读...
  • 牡丹界“劳模”——一年开花两次...
  • 尽赏国风国潮！中国国花园打造多...
  • 洛阳第三十三届国际赏石文化艺术...
  • 面点师王旭涛：让牡丹花在舌尖“...
  • 国际“Z世代”牡丹花城周游记活动...
  • 东方一小频繁更换班主任 涧西区教...
  • 洛平：四月洛阳何以更有“花YOUNG”
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    洛宁县马店镇：农...
    牡丹绽放迎客来【...
    牡丹公园：古牡丹...
    油菜花海醉游人！...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605