“约拍”遇纠纷现场即可解决！洛阳推行“消费投诉先行赔付”【视频】

第42届中国洛阳牡丹文化节已经到来，作为洛阳热门旅游打卡地之一，到老城区洛邑古城游玩的游客日益增多，古城内签约摄影师的约拍业务量也不断攀升。洛邑古城是洛阳“消费投诉先行赔付”工作首批试点区域之一，其在全力保障和维护消费者合法权益方面推出了哪些具体举措？3日，记者跟随洛阳市市场监管局、老城区市场监管局的工作人员，到洛邑古城实地采访。

第42届中国洛阳牡丹文化节已经到来，作为洛阳热门旅游打卡地之一，到老城区洛邑古城游玩的游客日益增多，古城内签约摄影师的约拍业务量也不断攀升。洛邑古城是洛阳“消费投诉先行赔付”工作首批试点区域之一，其在全力保障和维护消费者合法权益方面推出了哪些具体举措？3日，记者跟随洛阳市市场监管局、老城区市场监管局的工作人员，到洛邑古城实地采访。

“目前洛邑古城对进入园区提供拍照服务的摄影师实行统一管理，姓名、编号等信息都登记在册，并发放服装和工作牌。”洛邑古城相关负责人介绍，洛邑古城内现有签约摄影师600余名，如果发生约拍类纠纷确定是摄影师全责，将通过扣除其缴纳保证金等方式完成先行赔付，实现不出园区快速维权。