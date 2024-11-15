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83岁洛阳老人巧制“舌尖上的牡丹花”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.03 17:22
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　　四月的洛阳，处处牡丹飘香。3日，涧西区长四社区83岁居民施遂善的家里也开出了几朵特殊的“牡丹花”——他新研制的芝麻薄饼“牡丹花”终于赶在牡丹文化节期间问世，这些可食用牡丹的花瓣由芝麻薄饼做成，用油炸过的米粉作为花蕊点缀，铁丝骨架缠绕青绿面皮充当花茎，乍一看竟分不清真假。老人说，接下来，他计划在社区的帮助下筹办“牡丹盛宴”，将自己制作的可食用牡丹摆上室外餐桌，供市民游客免费品尝。

　　“美味牡丹”这样做

　　“你们尝尝，这是我最新研制出来的芝麻薄饼牡丹花。”走进施遂善的家，一股面食、水果的香甜味儿扑面而来。循着味道看去，老人的工作台上摆着几朵黄灿灿的“牡丹花”，“和之前用山东煎饼做的‘姚黄'‘魏紫'相比，这次的芝麻薄饼‘牡丹’更脆、更甜、更好吃！”

　　如此逼真又美味的“牡丹花”是如何做成的？施遂善开始了现场演示。

　　首先，他将经过处理的芝麻薄饼叠放多层，放在自制的牡丹花型模具上固定，然后沿着模具上的花瓣形状剪掉边角料，再修整花瓣至理想状态放于灯泡上加热定型，待定型完成、煎饼硬度提高，“花瓣”自然翩翩舒展，最后再用小螺钉固定花瓣，一朵娇艳妩媚的“牡丹花”便基本成型。

　　有了“花瓣”，接下来就是制作细小精致的“花蕊”。施遂善说，经过数次改良，如今，他将细细的米粉捆扎在一起油炸至膨化，“花蕊”逼真的关键在于油炸时需控制油温和时间，“保持微黄状态，米粉就会出现颜色由深至浅的渐变感”。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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