全面提质升级 做足美食“文化味儿”！洛阳将开展“洛阳味道”十大行动

日前，洛阳市十六届人大常委会第十九次会议表决通过《洛阳市人大常委会关于开展“洛阳味道·2025”专项行动的决定》，明确将通过“十大行动”，打造健康、自然、创新、精美、特色的“洛阳味道”，推动洛阳特色餐饮高质量发展，助力文旅产业深度融合。

日前，洛阳市十六届人大常委会第十九次会议表决通过《洛阳市人大常委会关于开展“洛阳味道·2025”专项行动的决定》，明确将通过“十大行动”，打造健康、自然、创新、精美、特色的“洛阳味道”，推动洛阳特色餐饮高质量发展，助力文旅产业深度融合。 日前，洛阳市十六届人大常委会第十九次会议表决通过《洛阳市人大常委会关于开展“洛阳味道·2025”专项行动的决定》(下称《决定》)，明确将通过“十大行动”，打造健康、自然、创新、精美、特色的“洛阳味道”，推动洛阳特色餐饮高质量发展，助力文旅产业深度融合。 此次“洛阳味道·2025”十大行动包含：打造特色美食县区，打造特色美食乡村，开展特色美食进酒店、进景区、进学校、进家庭“四进”活动，制作“洛阳味道”美食图鉴，打造特色美食精品旅游路线，举办技艺争霸大赛，培育特色美食优质食材，开展洛阳烹饪技艺非物质文化遗产代表性传承人评选，推动“洛阳味道”立法，开展洛阳特色美食宣传推介。 此次专项行动旨在通过“美食+旅游”模式，发动文旅融合新引擎，通过建设特色美食乡村，带动农产品加工、民宿、休闲农业等产业发展，通过非遗技艺传承与立法，进一步保护优秀传统文化。 《决定》明确，市、县(区)两级人大常委会将加强“洛阳味道·2025”专项行动组织领导，通过设立人大代表流动工作站，开展相关主题人大代表与国家机关负责人“面对面”询问，听取县(区)政府、相关部门专项工作报告，开展满意度测评等方式，全面加强监督。同时，还将动员行业协会、餐饮企业、文旅机构等社会力量参与，形成“政府引导、市场主导、全民共享”的共建格局，汇聚加快推进洛阳特色餐饮高质量发展合力。 根据《决定》，在第42届中国洛阳牡丹文化节期间，将在洛邑古城举办“天下黄河洛阳美”美食品鉴活动及烧鸡大赛，充分展示洛阳特色美食的独特魅力，启发思维理念转变，让“洛阳味道”香飘世界。 “从吃饱吃好到吃出‘文化味儿’，从地方味道到城市IP，‘洛阳味道·2025’专项行动不仅是餐饮提质手段，更是洛阳推动文旅融合、促进乡村振兴的实在举措。”洛阳市人大常委会相关负责同志表示，将以洛阳特色餐饮高质量发展引领高品质生活、带动新文旅发展、启发思维理念转变为目标，扎实推动“洛阳味道·2025”专项行动，深挖洛阳特色美食资源，推动传统美食改良技艺，塑造洛阳美食记忆符号，做优做活“舌尖经济”，形成“赏河洛美景、享古都韵味、品洛阳味道”的文旅消费新潮流。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 王思芮 陈方方）