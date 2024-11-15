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清明节假期将至 这份安全提醒请收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.03 15:46
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　　清明节假期将至，群众集中出行、祭祀扫墓和踏青旅游活动频繁，各类不安全因素增多，安全防范压力增大。4月3日，洛阳市安防委办公室、洛阳市应急管理局发布清明节安全提醒——

　　出行游玩安全要严加防范。外出游玩时，要加强自身安全防范，关注有关部门发布的安全提示，合理规划出行时间和路线；选择正规景区游玩，严格遵守景区、游乐设施安全规定；切勿到未经开发的野外区域特别是封闭管理区域游玩。

　　公共场所安全要高度警惕。在公共场所活动，要提前观察好安全通道、应急出口的位置；发现火情及时报警，使用灭火器材及时扑救，并做到科学自救和应急逃生，按照疏散指示标志有序撤离；参加大型集会，注意人身安全，避免发生拥挤踩踏。

　　森林防火安全要密切关注。清明节期间，祭祀扫墓和踏青旅游活动频繁，进入郊野山林，不携带打火机、火柴等火种，严禁烧烤、野炊、吸烟、燃放孔明灯等违规用火行为；不得在林区放火驱兽、烧荒、生火取暖，严格遵守森林防火规定，严防森林火灾。

　　企业生产安全要重点管控。各生产经营单位需认真落实企业主体责任，做好节前员工安全教育培训和宣传；严格执行带班、值班制度和安全检查巡查制度；强化有限空间、动火作业等高风险作业的审批管理；全面检查各种设备设施是否完好，做好设备设施的维护保养，及时消除安全隐患。

　　居家生活安全要时刻牢记。节假期间，广大居民请时刻警惕可能出现的火灾隐患。安全规范使用电器、燃气，严禁在疏散通道、安全出口、楼梯间为电动车充电；外出时请关闭室内水、电、燃气阀门，并关好门窗，清理阳台、楼道杂物，谨防火灾事故。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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