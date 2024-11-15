切实走好群众路线——扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之二

作风问题的核心是党同人民群众的关系问题。在市委举行的深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班上，市委书记江凌强调，要切实走好群众路线，积极主动深入群众，坚持从群众角度想问题、作决策、办事情，切实维护群众利益，不断密切党同群众的血肉联系。

作风问题的核心是党同人民群众的关系问题。在市委举行的深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班上，市委书记江凌强调，要切实走好群众路线，积极主动深入群众，坚持从群众角度想问题、作决策、办事情，切实维护群众利益，不断密切党同群众的血肉联系。

群众路线是我们党的生命线和根本工作路线。从改进调查研究，到改进会风文风，再到减少交通管制，一般情况下不得封路、不清场闭馆，中央八项规定制定实施的初衷就是“改进工作作风、密切联系群众”。可以说，走好群众路线，是以习近平同志为核心的党中央出台八项规定、狠抓作风问题的出发点和落脚点。党的作风关系人心向背。习近平总书记强调，“党的作风正，人民的心气顺，党和人民就能同甘共苦。”如果不注重作风建设，听任不正之风侵蚀党的肌体，就会像一座无形的墙把我们党和人民群众隔开，就有失去民心的危险。

走好群众路线，意味着保持一颗对人民的赤子之心，反对和克服形式主义、官僚主义。习近平总书记前不久的云贵之行，就是走群众路线的生动注脚——在黎平肇兴侗寨，坐在条凳上同乡亲聊家常，“条凳座谈会”别开生面；在丽江古城，不封路、不扰民，轻车简从，他的到来沸腾了街巷……总书记身体力行、以上率下，人民情怀、政治本色一以贯之，为我们深入贯彻中央八项规定精神作出了最好示范。

人民心中有杆秤。党的十八大以来，中央八项规定成风化人、润物无声，教育引导全市广大党员干部绷紧作风之弦，多办实事、改善民生，思想和行动在悄然转变，让老百姓多了信任，添了信心，带动社风民风持续向好。但也要看到，当前还有少数党员干部深入群众不够，有的重显绩轻潜绩、重面子轻里子，有的解决群众急难愁盼问题不及时、不到位……践行群众路线仍有差距。

党的作风就是党的形象。中央八项规定滋养的是党和群众的血脉深情。此次学习教育特别强调开门教育，注重群众参与，接受群众监督，要求各级领导干部带头走好新时代党的群众路线，组织党员干部立足岗位，在推动高质量发展、加强基层治理、完成急难险重任务中担当作为、服务群众，让群众可感可及。江山就是人民，人民就是江山。以此次学习教育为契机，想群众之所想，急群众之所急，解群众之所难，相信我们就能在淬炼作风中孕育新风，在取信于民中凝聚人心，汇聚起现代化洛阳建设的磅礴伟力。（洛平）