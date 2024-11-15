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老城区：街道微法庭 解纷更便民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.03 08:29
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　　近日，一起因居民在院墙上开设应急通道引发、持续一个多月的相邻关系纠纷，经老城区丽景门街道微法庭的调解得以圆满化解，当事人签署调解协议，实现案结事了人和。

　　啥是微法庭？

　　去年11月底，老城区人民法院联合老城区各街道，按照“场景共用”，以“一块显示屏、一条数据线、一台电脑终端”最小投资成本打造智能平台，集成人民法院调解平台、在线诉讼系统、庭审直播公开等软件模块或网站，建设“和事老城”微法庭，通过“互联网+综合法律服务”，打造一站式基层治理服务平台。目前，老城区8个街道已实现微法庭全覆盖。

　　微法庭有啥功能？

　　“微法庭让诉讼服务更加便捷，通过建立在线诉讼服务代办机制，能够为群众提供在线调解、网上立案、在线庭审等业务的就近协助代办服务。”老城区人民法院有关负责人介绍，微法庭线下统筹司法所、派出所、人民调解组织等基层解纷力量，整合基层多元解纷资源、深化矛盾纠纷源头治理，将司法触角延伸到街道、社区社会治理前端，通过法院和街道的优势互补，形成涵盖街道、社区的社会治理新格局。

　　社区街道有司法需求可以通过微法庭提出，法院也可以通过微法庭主动与街道社区对接，共同化解矛盾纠纷，形成基层多元解纷合力，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

　　微法庭有啥优势？

　　该负责人说，微法庭作为一个沟通交流的平台，建立起双向通道，将人民法院的司法权威性、专业性和丰富的案例资源优势与街道社区调处纠纷的及时性、灵活性和坚实的群众基础优势相结合，让调解更具便捷性、专业性和合法性，有利于纠纷的前端化解。

　　“以往，群众遇到纠纷经社区、街道调解不成，可能会直接到法院走诉讼程序，不仅成本高、耗时长，而且矛盾容易升级激化。”该负责人说，有了微法庭，社区、街道调解不成的案件，或者在调解中发现案件疑难复杂，可由微法庭介入，由法官团队“一对一”对调解进行专业指导，在梳理争议焦点、解答法律问题等方面更为精准和权威，促进纠纷高效化解，最大程度减少群众的纠纷解决成本。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 贾元秀）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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