洛阳启动铸牢中华民族共同体意识暨民族宗教政策法规宣传月活动

昨日，洛阳市铸牢中华民族共同体意识暨民族宗教政策法规宣传月活动启动。市委常委、统战部部长韩治群参加活动。

昨日，洛阳市铸牢中华民族共同体意识暨民族宗教政策法规宣传月活动启动。市委常委、统战部部长韩治群参加活动。

在活动现场，非物质文化遗产展示区成为关注焦点。糖画艺人以勺为笔勾勒民族团结图景，剪纸艺术家现场创作“石榴籽抱团”主题作品，牡丹画、唐三彩等承载河洛文化基因的非遗项目让市民深切感受非遗文化魅力，有效增进文化认同。此外，现场还通过发放“明白纸”、设置宣传展板和政策咨询台等形式，全方位展示洛阳民族宗教工作成效，深入宣传民族宗教政策法规。

在宣传月期间，我市还将以线上线下联动的方式，学好用好《习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想学习读本》，结合“移风易俗主题宣传月”活动，教育引导广大群众自觉摒弃陈规陋习，持续推动各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，进一步铸牢中华民族共同体意识，建设中华民族共有精神家园，不断促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)