清华航空技术赋能 洛阳造风机俏销海外

近日，在位于涧西区的洛阳北玻三元流风机技术有限公司内，工人正加紧生产一批订单风机。 近日，在位于涧西区的洛阳北玻三元流风机技术有限公司内，工人正加紧生产一批订单风机。 该企业是集风机类产品研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业，与清华大学团队合作，充分利用清华大学在航空发动机领域的技术优势，将在航空发动机中成熟应用的三元流叶轮设计应用于民用风机设计，其研发的三元流风机产品具备能效水平高、节能经济性好等优点，广泛应用于玻璃、冶金、环保、高铁等领域，并出口多个国家和地区。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 董洁 摄）