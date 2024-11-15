北宋大儒邵雍说：“人间佳节惟寒食，天下名园重洛阳。”洛阳牡丹的兴盛与洛阳园林的兴盛密切相关，因有名园而种名花，因有名花而成名园。唐代到明代，牡丹名园主要集中在洛阳。

北宋大儒邵雍说：“人间佳节惟寒食，天下名园重洛阳。”洛阳牡丹的兴盛与洛阳园林的兴盛密切相关，因有名园而种名花，因有名花而成名园。唐代到明代，牡丹名园主要集中在洛阳。

国色芳华神都苑

唐显庆二年(公元657年)闰正月，唐高宗与武则天率满朝文武来到洛阳，十二月大唐帝国正式迁都洛阳，称洛阳为东都。显庆五年(公元660年)十月，唐高宗患风眩病，百司奏事请武则天裁决。武则天生性刚强，机智明敏，涉猎文史，处事都称皇帝之意，从此被委以政事，权力与皇帝相等。上元元年(公元674年)八月，唐高宗称天皇，武则天称天后。从此，武则天在国内外威望更加提高，外国使臣都共称唐高宗、武则天为“二圣”。

弘道元年(公元683年)十二月，高宗驾崩。次年，武则天废中宗李显，开始临朝称制，改东都洛阳为神都，西苑也随之改名为神都苑。天授元年(公元690年)，武则天称帝于神都，国号周。神龙元年(公元705年)正月，武则天下诏退位，唐中宗李显复辟，改神都为东都。

在近50年间，唐高宗、武则天对洛阳进行了大规模城市建设，特别是对西苑进行了扩建。《唐六典》记载：“苑内有合璧、冷泉、高山、龙麟、翠微、宿羽、明德、望春、青城、黄女、凌波十有一宫。芳树、金谷二亭，凝碧之池。”

西苑广种花木，特别是引进了一批牡丹新品种。唐代诗人、唐文宗时的宰相舒元舆的《牡丹赋·序》记载，武则天的家乡西河(今山西汾河一带)有很多僧、道居住的房屋，那里低洼的地方有牡丹，它的花特别好。武则天感叹西苑中缺少牡丹，便命人将这些牡丹移栽入西苑。从此，京城洛阳的牡丹便一天天兴盛起来。

《牡丹赋·序》还写到，西河牡丹入西苑后，从宫中到官府衙署，向外发展到士大夫及百姓家里，处处都广为栽植，多得像长江、黄河、淮河、济水四条大河流向大海的水，不知到何处停止。每到暮春时分，游览、观赏牡丹的人如痴如狂，成为国都洛阳的一大盛事。

关于神都苑与牡丹，今人有一首《神都天香》诗写道：“濯濯盛唐，伟哉女皇。穆穆圣心，泽被八荒。丝路绵延，运河通畅。神都御苑，亲植天香。湖光山色，花飞禽翔。朝野欣欣，祈福穰穰。岁岁花开，伊洛传芳。国花倩影，妙手显彰。巍巍中华，被泽无疆。”

十大花园绕洛京

隋唐至北宋的洛阳，洛河两岸，里坊百区，人口百万，家家皆种牡丹。北宋宗泽的《至洛》云：“都人士女各纷华，列肆飞楼事事嘉。政恐皇都无此致，万家流水一城花。”

欧阳修的《洛阳牡丹记》记载了魏氏池馆、月陂(bēi)堤、张家园、棠棣坊、长寿寺东街与郭令宅六大牡丹名园的相关情况。

魏氏池馆是后周宰相魏仁浦的宅园，位于今孟津区。《洛阳牡丹记》记载“魏花”出自此园，游人需乘舟付费观赏。邵雍之子邵伯温的《邵氏闻见录》记载了此事：“魏花，出五代魏仁浦枢密园池中岛上。初出时，园吏得钱以小舟载游人往过，他处未有也。”

月陂堤位置大致在今西苑桥与牡丹桥之间的洛河南岸。唐宋时期，月陂堤广种牡丹，是重要的行吟赏景之所，王建、司马光、程颢、张先等文人都曾在这里写下锦绣诗篇。

张家园是北宋宰相张齐贤家族的宅院，即李格非的《洛阳名园记》中的湖园。郭令宅，即唐朝军事家郭子仪的宅第。棠棣坊，即思顺坊，是南市西边的一个坊。长寿寺，位于唐东都南市之西南端。它们都在洛水南岸，位于今安乐街道范围内。

李格非的《洛阳名园记》，记述名重当时的园林19处。其中，以培植牡丹为主的花园有3处：归仁园、仁丰园、天王院花园子，也都在今安乐街道范围内。

归仁园是唐代宰相牛僧孺的园子，北宋时为中书侍郎李清臣的园子。北宋时，每当花开时节，此园是司马光等众多文人赏花宴饮处。

仁丰园是北宋开国功臣李继勋家族的私家园林。李格非写《洛阳名园记》时，仁丰园的主人是李继勋的孙子李侯。这位已过古稀之年的将军仍引水植竹，广种花卉，“求山谷之乐”，喜与知识分子交往，士人名流也乐得与他相识。

天王院花园子位于宣风坊(今洛阳广播电视台内)。《洛阳名园记》说，天王院花园子，观堂很少，却有数十万株牡丹。城中靠种花、养花谋生的花匠们，携家带小在此园精心培植管理牡丹。

周师厚的《洛阳牡丹记》重点介绍了一处牡丹种植园，就是银李园。银李园是北宋洛阳最大的牡丹种植园，不少牡丹珍品都是该园培育的。银李园位于洛河南岸的银沙滩，位置在今龙门大道与洛河南大堤交叉口往东两公里处。

《洛阳牡丹记》里提到了两个牡丹珍品——女真黄、二色红，都是元丰年间出自银李园，由文彦博命名。文彦博于宋真宗景德三年(公元1006年)生于洛阳，于宋仁宗天圣五年(公元1027年)进士及第。宋仁宗庆历八年(公元1048年)，文彦博担任宰相，封潞国公，后迁西京留守。

洛阳名园之重建

宋金时期，牡丹两次蒙难：一次是金朝灭北宋之际，金军荼毒中原、焚烧洛阳；另一次是蒙古灭金之际，蒙古军屠城百余、赤地千里。在牡丹史上，分别被称为“靖康花难”和“端平花难”。但是，元朝在公元1279年灭南宋、一统山河之后，进入数十年的稳定发展时期。“洛阳花枝如美人，点点不受尘土嗔”，洛阳牡丹劫后余生，又重新绽放于河洛大地。

《吴文正集》是研究元朝洛阳牡丹的重要文献。该书作者吴澄，元至大年间(公元1308年至公元1311年)曾客居洛阳。该文集中的《雪香亭记》《次韵杨司业牡丹二首》等都是写洛阳园林和牡丹的重要诗文。

《雪香亭记》是为洛阳杨氏园的雪香亭写的一篇碑记。杨氏园是南阳府判官杨献卿的私家园林。《雪香亭记》载：“(洛阳)地气得其中正，民俗习于承平。故虽仅定小康之时，士大夫往往亦修治亭台。夫洛阳之园，自昔相夸以富贵艳丽之花为甲也。”杨氏园广种牡丹。《次韵杨司业牡丹二首》写杨氏园中牡丹的诗云：“谁是旧时姚黄家，喜从官舍得奇葩。风前月下妖娆态，天上人间富贵花。”

明朝时期，洛阳名园很多。除元代名园的传承外，主要是重建的唐宋名园。在重建的园林中，最著名的是苗帅园和独乐园。

苗帅园曾是北宋洛阳私家园林，毁于战乱，明初有人在此重建苗帅园。谢肇淛(zhè)《五杂俎》卷三载：“洛阳名园，以苗帅者为第一。据称，大树百尺对峙，望之如山，竹万余竿。有水东来，可浮十石舟。有大松木，水环绕之。”

独乐园是由司马光命名的园林，也毁于战乱。明景泰五年(公元1454年)，洛阳人毕享中进士，官至右都副御史，开始重建此园。对于此园的景致，黄佐在《泰泉集》卷九中这样描述：“独乐名园乐水滨，种葵长得殿余春。”画家仇英曾来到洛阳，绘制了《独乐园图》，画中可以看到花农担水浇牡丹的场面。

明代徐渭的《牡丹赋》载：“何名花之盛美，称洛阳为无双……尔其月陂堤上，长寿街东，张家园里，汾阳宅中，当春光之既和，蔼亭榭之载营。天宇旷霁兮丝游，景物招人而事起。”月陂堤等是唐宋时期洛阳名园，明代对其进行修复，再现“百蕊千芽，照耀朱霞”的牡丹奇观。

关于洛阳的名园，明代王立道的《具茨集·诗集》卷四载：“洛阳自古多名园，仙履同临九日尊……点缀春光应不惜，一花乞于一诗来。”（郑贞富）