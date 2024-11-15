第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕

4月1日晚8点，“花YOUNG洛阳城”——第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕直播特别节目，通过100多个平台同步直播，与广大观众“云端”见面。

本报讯 (记者 王雪娜 河南日报社全媒体记者 高雅) 4月1日晚8点，“花YOUNG洛阳城”——第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕直播特别节目，通过100多个平台同步直播，与广大观众“云端”见面。

约45分钟的线上节目，以全城“开”启的独特视角展现洛阳古今交融的城市魅力，通过“开车”“开锅”“开心”“开灯”“开花”等场景，打造突破时空限制的沉浸式新体验，勾勒出“一花开，全城动”的画面。

据悉，第42届中国洛阳牡丹文化节由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，时间为4月1日至15日，赏花期为4月1日至30日。

此次牡丹文化节以“花YOUNG洛阳城”为主题，以赏花为主线，围绕牡丹、汉服、音乐、户外、消费，洛阳创意策划推出10项更具体验感、更具丰富度、更具沉浸性的主体活动。洛阳各县区及有关单位围绕“花YOUNG汉服”“花YOUNG音乐”“花YOUNG非遗”“花YOUNG山水”4个板块策划35项联动活动，打造赏花新场景、培育消费新业态。

“与此同时，洛阳系统梳理文旅消费场景，推出‘味美洛阳’‘乐宿洛阳’‘畅购洛阳’‘好礼洛阳’‘春惠洛阳’5大主题活动，增加优质消费供给，进一步激发消费活力。”洛阳市政府相关负责人介绍。①