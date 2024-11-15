关林景区将推出4项主题活动

记者昨日从关林景区获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，该景区将以“牡丹+国风”破题，将武圣朝拜、非遗体验与年轻化玩法深度融合，推出4项主题活动，为游客打造一场“可触摸、可互动、可带走”的文化盛宴。

记者昨日从关林景区获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，该景区将以“牡丹+国风”破题，将武圣朝拜、非遗体验与年轻化玩法深度融合，推出4项主题活动，为游客打造一场“可触摸、可互动、可带走”的文化盛宴。

“富贵花开、相约关林”财富盲盒免费抽奖活动

在关林庙第一大殿平安殿左侧设置互动专区，游客可免费抽取装有定制限量版红包的盲盒。盲盒内文创产品融合关公“武财神”文化内涵，通过趣味形式传递忠义精神，让游客沉浸式感受关林文化的独特魅力。

“非遗文创市集”活动

在景区东西长廊打造沉浸式文化空间，集中展示漆扇、唐人(唐代人偶)等非遗文创产品。非遗传承人现场展演制作技艺，游客既可近距离了解传统工艺的精妙，亦可参与漆扇绘制、唐人彩绘等体验活动，制作专属非遗纪念品。

三国小将讲关公

依托关林庙沿南北中轴线展开的建筑格局，在仪门、拜殿、平安殿、财神殿、春秋殿五大节点设置实景剧本互动。身着古装的讲解员通过时空穿越情景剧形式，生动讲述关林史实、发展历程及关公与三国名人的典故，带领游客沉浸式领略三国文化魅力。

第五届“古韵关林”短视频大赛

活动借助微信、小红书等平台，面向海内外游客征集创意短视频作品。参与者可围绕古装、武术、牡丹、三国等元素自由创作，也可拍摄楹联诵读内容。优秀作品将在景区官方平台展播，部分佳作作者还将获得“关林文化推介官”称号等专属奖励。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 侯梦娇)