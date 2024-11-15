全省职工国家安全教育宣讲决赛举行

昨日，由省总工会主办的2025年全省职工国家安全教育宣讲决赛在洛举行。

昨日，由省总工会主办的2025年全省职工国家安全教育宣讲决赛在洛举行。

来自全省各地的12名优秀选手同台竞技，以生动宣讲展现新时代职工维护国家安全的责任与担当，迎接第十个全民国家安全教育日的到来。

决赛以“职守国家安全 工筑人民防线”为主题，选手们结合自身经历和切身感悟，用鲜活案例和真挚情感，生动讲述新时代国家安全发生的历史性变革、取得的历史性成就，引领广大职工主动增强国家安全意识，提升维护国家安全能力，共同筑牢国家安全人民防线。我市总工会推荐的选手胡冰一、张家卫，分别以《燃灯秉烛引航路》《国家安全“救”在身边》为题进行宣讲，诠释了国家安全与民生福祉的紧密联系。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 梁占强)