涧西区重二社区：着力培育“共邻成长伙伴” 基层治理多了好伙伴

近日，在涧西区三号街坊和平院小区的一角，半个多月前刚种下的树苗已舒展开枝条，为周边增添了一抹新绿。

重二社区与“共邻成长伙伴”举行植树活动

近日，在涧西区三号街坊和平院小区的一角，半个多月前刚种下的树苗已舒展开枝条，为周边增添了一抹新绿。

树苗上挂着印有“认领一方绿植”字样的牌子，上面标有“邻长守护人”“小区党支部守护人”“守护班级”等信息。“这些树苗由社区‘共邻成长伙伴’东方第二初级中学、涧西实验小学、涧西区中信小学学生和社区居民一起种下，将来大家一起养护。”重庆路街道二社区党委书记、居委会主任李亚娟笑着说。

种下一棵树苗，结下共建果实。近年，重二社区充分依托小区党支部与辖区共建单位党组织，开展党建结对共建活动，着力培育“共邻成长伙伴”，推动辖区共建单位、在职党员等力量资源在小区聚集、作用在小区发挥、难题在小区化解、服务在小区延伸。

“居民的有些需求单靠社区力量无法满足，一味向上级‘等靠要’也不是长久之计。”谈及培育“共邻成长伙伴”的初衷，李亚娟介绍，“共邻成长伙伴”来源于社区共建单位。这些单位种类不一、优势各异，但都有着为社区发展贡献一份力量的心愿。如果能充分发挥这些单位的资源优势，必将对社区基层治理起到积极作用。

如何将“共邻成长伙伴”资源与居民需求有效对接？重二社区注重征集群众实际需求和急难愁盼的问题，将居民需求与“共邻成长伙伴”资源优势进行对接，实现“一对一”精准对接。

与红色物业佳信物业设置便民小推车、与国网西城供电分公司开展老旧小区亮化工程等服务项目16个、与“老雒阳”等单位联合开展百家宴……近年，借助“共邻成长伙伴”力量，大家帮助居民解决“家门口”问诊、电灯遥控装置安装、爱心座椅安装、小区环境治理等民生问题135个，开展爱心理发、家电维修、便民义诊等服务活动376场，真正实现基层组织融合共进、基层服务合作共赢、基层治理协同共治。

截至目前，重二社区“共邻成长伙伴”包括国网西城供电分公司、东方第二初级中学、涧西区中信小学、涧西实验小学、新里程医院、“老雒阳”、涧西移动等28家单位，涵盖医院、学校、培训机构、餐饮企业等多种类型，初步构建了较为完善的党组织共建网络，让辖区居民得到了实惠。

今年，重二社区党委制定了“共邻成长伙伴”积分管理机制，通过积分考核，进一步激发“共邻成长伙伴”参与社区治理的积极性。下一步，重二社区党委将继续以邻里党建为抓手，依托“共邻成长伙伴”计划，持续以“组织共建、事务共商、资源共享、活动共办”为抓手，整合共建单位资源，打造各类特色活动，助力党建引领高效能治理，持续提升居民获得感、幸福感、安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）