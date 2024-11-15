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洛阳多所中小学校开展安全教育日活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.02 08:15
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　　3月31日是第30个全国中小学生安全教育日。连日来，我市多所中小学校集中开展安全教育日活动。

　　安徽路小学邀请涧西区消防救援大队队员入校开展消防安全知识专题培训，高新外国语学校邀请交警到校开展交通安全主题讲座，涧西实验初级中学针对寄宿生夜间休息和全校师生日常教学开展了两场应急疏散演练活动，洛龙区第一实验小学政和路分校安排了安全教育主题升旗仪式……（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 摄）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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